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17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

107-летняя жительница Англии раскрыла секрет своего долголетия

Она выпивает по 13 чашек чая в день.

Рене Гловер из британского Дарлингтона стала героиней местных новостей, а все благодаря своему возрасту — 21 июня она с размахом отметила свой 107-й день рождения.

Гловер, которая родилась в семье полицейского и медсестры в 1914 году, пережила две мировые войны, а также пандемию «испанки» и коронавируса и сейчас является одной из самых старых женщин в стране.

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Секретом своего долголетия 107-летняя женщина считает любимый напиток британцев — чай. В день Рене выпивает около 13 чашек крепкого черного чая и отмечает, что именно благодаря этому напитку она по-прежнему активна.

Последние пять лет Гловер живет в доме престарелых Уилтон-Хаус в Дарлингтоне, где местный персонал называет ее «королевой» за достопочтенный возраст и манеры.

Поскольку из-за пандемии Рене не смогла отпраздновать свой день рождения с родными и близкими, ее внучки Сара и Али попросили пользователей соцсетей поздравить бабушку с днем рождения и прислать ей открытки, чтобы ей было не так одиноко. В итоге Рене получила почти 590 открыток, писем и подарков, которые ей доставили байкеры из местного мотоклуба, предварительно устроившие для пенсионерки впечатляющий парад, пишет Mirror.

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