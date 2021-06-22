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19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли окаменелость челюстной рыбы возрастом 423 миллиона лет

Это ранее неизвестный науке вид.

Команда археологов обнаружила в уезде Сюйшуй, муниципалитет Чунцин на юго-западе Китая, окаменелость челюстной рыбы силурийского периода возрастом 423 миллиона лет. Находка представляет собой практически полностью сохранившийся скелет, который ученые отнесли к совершенно новому виду рыбы, получившему название Bianchengichthys micros.

Открытие новой силурийской верхнечелюстной плакодермы было опубликовано в ведущем научном журнале Current Biology 18 июня, а затем представлено общественности Муниципальным бюро планирования и природных ресурсов Чунцина на пресс-конференции 21 июня.

Исследование показало, что новая архаичная рыба тесно связана с происхождением современных челюстных позвоночных. Ее челюстная кость представляет собой нечто среднее между челюстной костью и зубами современных рыб и доисторических, наглядно показывая эволюцию ротовой полости от древних видов к современным, пишет Global Times.

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