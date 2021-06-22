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20:24 (мск), источник: Газета.Ру

В Центре Гамалеи назвали особенности вакцины от COVID-19 в каплях

Назальная вакцина от коронавируса нового типа представляет собой обычный «Спутник V», но в форме капель, рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с kp.

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Источник: Reuters

«Она повышает иммунитет носоглотки, через которую в организм человека проникает вирус. Для изготовления назальной вакцины вирус специальным образом высушивается. Этот способ давно используется в вирусологии», — заявил специалист.

Он добавил, что вакцина в виде капель также является двухкомпонентной. При этом ее введение в домашних условиях невозможно, перед вакцинацией пациента должен осмотреть врач.

По словам Альтштейна, «Спутник V» в форме капель подходит всем, кроме людей с медицинскими противопоказаниями к прививке.

Ранее стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в качестве добровольца сделала назальную прививку от коронавируса. До этого сообщалось, что вакцина в форме капель для носа может быть зарегистрирована в России в конце 2021 — начале 2022 года.

Семён Сонный

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