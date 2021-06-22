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22:22 (мск), источник: РБК

Частные лаборатории зафиксировали взрывной рост спроса на COVID-анализы

С прошлой недели в России наблюдается взрывной рост спроса на тесты, связанные с коронавирусным профилем: ПЦР-тестирование и анализы на антитела к вирусу, сообщили РБК представители крупнейших частных лабораторных сетей. Скачок интереса к тестам вызван как эпидемиологической обстановкой, так и сезоном отпусков.

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Источник: РИА "Новости"

По данным директора по связям с общественностью компании «Инвитро» Нины Орешкиной, рост спроса неделя к неделе по «ковидной» группе составил 150%. По ее данным, текущий спрос вырос более существенно, чем во время предыдущей волны пандемии, осенью 2020 года.

Из-за роста нагрузки на лаборатории компания начала предупреждать клиентов о задержке результатов анализов. По некоторым тестам она составляет от нескольких часов до одного-двух дней, уточнила Орешкина.
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Как отмечает заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина, у компании растет число заказов как на стандартные исследования, такие как биохимические и общеклинические анализы, так и на тесты, связанные с диагностикой COVID-19. На неделе с 14 по 20 июня количество выполненных заказов в лабораторной службе «Хеликс» увеличилось на 12%.

«С начала июня мы отмечаем перманентный рост спроса на ПЦР-тесты во всех регионах России. За последнюю неделю прирост заказов ПЦР-исследований на COVID-19 по отношению к предыдущей неделе составил 25%. Растет как количество записей в диагностические центры, так и число заказов бесконтактного тестирования на дому через сервис «Сдайнакоронавирус.рф.», — сообщила Горякина.

Также на неделе с 14 июня резко вырос спрос на серологические тесты на антитела IgG к коронавирусу.

Количество тестов на антитела, выполненных в «Хеликсе», увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

Представитель компании «Гемотест» Анна Лисовец подтвердила значительный рост спроса на «ковидный» профиль анализов, не приводя точных данных по динамике показателя. В «Хеликсе» и «Гемотесте», по словам их представителей, обработка и выдача результатов анализов идут в штатном режиме благодаря модернизации лабораторий и увеличению пропускной способности.

Чтобы устранить или минимизировать задержки, все пять центральных лабораторных комплексов «Инвитро» переведены на круглосуточный режим работы. Московская лаборатория, как уточнили в компании, работала 24/7 в штатном режиме, но сейчас там введены дополнительные смены специалистов, также компания привлекла партнерские лаборатории.

«Мы рассчитываем, что к четвергу сможем вернуться в штатный режим работы», — говорит Орешкина.

Почему растет спрос на анализы

По мнению специалистов «Гемотеста», повышение спроса связано как с публичными сообщениями властей о росте заболеваемости, так и с запуском новых туристических направлений: для поездок зачастую требуется ПЦР-анализ.

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Так, в частности, в Москве за последние три недели число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось почти на 100%, заявила ранее заместитель мэра города Анастасия Ракова. Из-за роста заболеваемости COVID-19 многие регионы стали вводить обязательную вакцинацию.

Как пояснила Орешкина, с момента запуска тестов на антитела (в мае 2020 года) компания наблюдает умеренный рост спроса на такие анализы.

«Но глобально он следует за общей эпидемиологической обстановкой. Как только определенным образом ослабляются ограничительные меры, рост спроса замедляется, как только меры продлеваются, усиливаются или в обществе появляется настороженность — начинает расти и спрос на такого рода исследования», — объясняет представитель «Инвитро».

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