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22 июня, источник: Lenta.Ru

В США вакцинировали 70 процентов взрослого населения

В США вакцинировали 70 процентов взрослого населения в возрасте от 30 лет как минимум одной дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтса.

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Источник: Reuters

По его словам, американская администрация успешно выполнила задачу, поставленную перед ней президентом США Джо Байденом, по вакцинированию 70 процентов взрослых граждан в срок до 4 июля.

Отмечается, что на данный момент в США полностью привиты уже более 150 миллионов человек, а 177 миллионов жителей сделали одну прививку.

Ранее американцам, которые сделали прививку от коронавируса, разрешили отказаться от масок почти во всех случаях.

«Важные новости от ЦКЗ (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — прим. “Ленты.ру”): если вы прошли полную вакцинацию, вам не нужно носить маску в помещении или на улице в большинстве случаев», — заявили в Белом доме.

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