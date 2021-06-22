В США вакцинировали 70 процентов взрослого населения

По его словам, американская администрация успешно выполнила задачу, поставленную перед ней президентом США Джо Байденом, по вакцинированию 70 процентов взрослых граждан в срок до 4 июля.
Отмечается, что на данный момент в США полностью привиты уже более 150 миллионов человек, а 177 миллионов жителей сделали одну прививку.
Ранее американцам, которые сделали прививку от коронавируса, разрешили отказаться от масок почти во всех случаях.
«Важные новости от ЦКЗ (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — прим. “Ленты.ру”): если вы прошли полную вакцинацию, вам не нужно носить маску в помещении или на улице в большинстве случаев», — заявили в Белом доме.