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22 июня, источник: РБК

Бастрыкин предложил перевести на удаленку непривившихся сотрудников СК

Следственный комитет (СК) рассматривает возможность перевода на удаленную работу сотрудников ведомства, которые не прошли вакцинацию и не имеют антител к коронавирусу. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проработать этот вопрос своему заместителю, передает «РИА Новости».

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Источник: РИА "Новости"

Он также поручил подразделению социального и медицинского сопровождения организовать вакцинацию сотрудников территориальных следственных отделов «с минимальными временными затратами на перемещение к месту проведения вакцинации и ожидание введения ее компонентов».

Студентов образовательных учреждений СК переведут на удаленное обучение, их выпускные пройдут дистанционно.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на совещании с Бастрыкиным зампред СК Сергей Горяйнов представил доклад об эпидемиологической ситуации, в котором «вновь отмечался интенсивный рост заболеваемости».

Осенью Следственный комитет из-за риска заражения COVID-19 переводил на удаленку 40% сотрудников, в первую очередь — работников старше 65 лет, женщин и тех, у кого есть хронические заболевания.

В России с июня начался очередной рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Из-за этого власти регионов ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, чаще всего это касается госслужащих, сотрудников торговли, общепита, сфер услуг, транспорта, здравоохранения.

Как сообщили в Минтруде, увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве, но такого сотрудника могут временно отстранить, также регионы имеют право самостоятельно решать, переводить ли работников на дистанционку.

В МВД сообщили, что к июлю намерены привить первым компонентом вакцины не менее 60% сотрудников. В первую очередь вакцинировать планируют постоянный состав, а также курсантов образовательных организаций.

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