12:28 (мск), источник: BBC News Русская служба
Роща из стали и грузовик-дерево: британский художник создает скульптуры из металлолома
Художник Дэн Роулингс из английского Страуда сделал из бензовоза инсталляцию в виде рощи.
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«Не стоит недооценивать природу», — таким месседжем пронизаны все его работы.
Он вырезал цистерну грузовика четыре месяца, превращая её в 3D-скульптуру леса под названием «Будущее возвращается».
По словам Дэна, он отдаёт природе назад то, что ей и так принадлежит, заставляя зрителей задуматься о грядущем и устойчивости окружающей среды.
«Многие мои работы отражают странное видение будущего, где останки индустрии захватывает природа», — говорит Роулингс.
Его лесной бензовоз длиной 10,5 метров до конца сентября выставлен в
«У нас есть не просто технологии, и наука настолько развита, что мы можем думать о будущем и поступать таким образом, чтобы не разрушать все бездумно», — говорит Дэн.
Художника поражает, что корпорации готовы избавляться даже от отлично функционирующей техники раньше её износа: купленный им грузовик был полностью исправным, хоть его и списали в утиль.