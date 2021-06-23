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12:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Роща из стали и грузовик-дерево: британский художник создает скульптуры из металлолома

Художник Дэн Роулингс из английского Страуда сделал из бензовоза инсталляцию в виде рощи.

Источник: MARK BICKERDIKE
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«Не стоит недооценивать природу», — таким месседжем пронизаны все его работы.

Он вырезал цистерну грузовика четыре месяца, превращая её в 3D-скульптуру леса под названием «Будущее возвращается».

По словам Дэна, он отдаёт природе назад то, что ей и так принадлежит, заставляя зрителей задуматься о грядущем и устойчивости окружающей среды.

«Многие мои работы отражают странное видение будущего, где останки индустрии захватывает природа», — говорит Роулингс.

Источник: MARK BICKERDIKE

Его лесной бензовоз длиной 10,5 метров до конца сентября выставлен в арт-центре 20−21 — переделанном храме в металлургическом моногороде Сканторп.

«У нас есть не просто технологии, и наука настолько развита, что мы можем думать о будущем и поступать таким образом, чтобы не разрушать все бездумно», — говорит Дэн.

Автобус-дерево выполнен в той же технике, что и другие работы | Источник: DAN RAWLINGS

Художника поражает, что корпорации готовы избавляться даже от отлично функционирующей техники раньше её износа: купленный им грузовик был полностью исправным, хоть его и списали в утиль.

Еще больше интересного об искусстве

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