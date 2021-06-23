01:40 (мск), источник: Известия
Книжный союз предупредил о двукратном росте цен на книги
Традиционные книги к 2025 году подорожают вдвое, а цены на электронные издания не изменятся, сообщили «Известиям» в Российском книжном союзе (РКС).
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По мнению экспертов, рост цен на книги связан не только с развитием
Как сказал «Известиям» президент РКС Сергей Степашин, чтобы остановить удорожание книжной продукции, необходим госконтроль за обоснованностью повышения цен и ценообразованием при внутренних и зарубежных поставках.
«По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги — 39%», — отметил он.
Руководитель
По прогнозу консультанта Союза предприятий печатной индустрии Елены Шитиковой, в 2021 году книги