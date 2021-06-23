Вирусологи объяснили, почему вакцинированные заражаются COVID-19

«Заболеть после вакцинации возможно, особенно в нынешней ситуации, когда в популяции есть штаммы с повышенной заразностью, например британский, индийский. Но заболевание будет протекать в ослабленной форме, и удастся избежать тяжелых последствий», — сказал РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
По словам другого эксперта, руководителя Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии Александра Чепурнова, влияет и то, насколько строго соблюдаются условия хранения вакцины при доставке.
«И выработка [самой вакцины], и все процедуры, которые с этим связаны, и холодовая цепочка при доставке — все это при каких-то проколах может сыграть роль. Если все это безупречно, то у нас остается фактор индивидуальных особенностей иммунной системы», — констатировал Чепурнов.
По его словам, важно и то, какая вакцина вводится пациенту и каковы ее реальные свойства.
То, что часть привитых от того или иного заболевания им заражаются, — нормальное явление для любых вакцин, говорил ранее Ринат Максютов, директор центра «Вектор», разработавшего одну из российских вакцин «ЭпиВакКорона».
«После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса», — объяснил он.
По словам Максютова, во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой дозы заболели 20. Директор «Вектора» пояснил, что большинство подобных случаев связано с тем, что после первого укола вакцины не прошло 42 дня, и у пациентов еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ. Он также отметил, что среди населения всегда есть 10% невосприимчивых к любым вакцинам, в том числе от коронавируса.
В пресс-службе комплекса социального развития Москвы в конце марта сообщали, что около 1 тыс. привившихся жителей столицы заразились коронавирусом уже после вакцинации. Большинство из них (76%) переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.