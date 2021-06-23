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05:08 (мск), источник: РБК

Социологи оценили отношение россиян к обязательной вакцинации

Среди россиян 30% скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации части работающего населения. Это следует из исследования ВЦИОМа «Вакцинация с элементами обязательности: за и против» (есть у РБК). Еще 49% респондентов положительно относятся к этому решению, 16% — безразличны.

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Источник: РИА "Новости"

Чаще всего отрицательно об обязательной вакцинации отзывались жители Москвы и Петербурга (30%). Больше всего положительных отзывов относительно этого решения было получено среди жителей небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%).

Опрос проходил 20 июня, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, исследование было проведено методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Более половины опрошенных (56%) считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидемиологической ситуации в столице и Подмосковье. Каждый четвертый (25%) считает, что оно скорее не соответствует эпидемиологической обстановке.

Каждый второй россиянин (52%) уверен, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Треть опрошенных (34%) считают, что это не так, еще 14% не смогли дать определенного ответа.

Всего около трех четвертей респондентов (77%) оказались информированы о решении властей Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию. Впервые об этом услышали 22% опрошенных, чаще — молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (30−31%).

Ранее опрос об отношении россиян к обязательной вакцинации провел портал HeadHunter. Согласно ему, более половины респондентов и в Москве, и по всей России отрицательно отнеслись к введенной мере, а около 35% поддержали ее. Также более половины опрошенных заявили, что отказались бы от вакцинации, если бы работодатель принуждал к ней.

О том, что они согласились бы на вакцинацию, заявили около 40% участников опроса. Около трети опрошенных сообщили, что уже вакцинировались, 11−12% — что планируют привиться. Около 40% заявили, что делать прививку не хотят.

Об обязательной вакцинации 60% работающего населения Москвы мэр города Сергей Собянин объявил 16 июня. Вслед за столицей аналогичные меры ввели и в Подмосковье. В Москве к вакцинации в первую очередь должны быть привлечены работники сферы услуг. Всего предполагается привить около 2 млн человек, заявили власти, в Подмосковье эта цифра составит около 1 млн.

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