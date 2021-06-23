07:06 (мск), источник: Lenta.Ru
Биолог объяснила невозможность найти лекарство от COVID-19
Найти эффективное лекарство от COVID-19 невозможно
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Баранова объяснила, что ученые давно не работают самостоятельно, так как исследования дорогие, требуют помещений, расходных материалов и животных моделей.
«Для этого нужна армия специалистов. Конечно, постепенно это все будет делаться. Но пока такие исследования государствами не особо стимулируются, ведь это фундаментальная наука, а не прикладная. Может, из этих исследований
По ее словам, в первые месяцы пандемии ученые «единым фронтом» шли на исследование коронавируса, однако сейчас снова происходит их размежевание.
Кроме того, как объяснила биолог, в случае с некоторыми белками достаточно тяжело проследить особенности их мутации — для этого их нужно клонировать и смотреть, как они влияют на клетки. Она объяснила, что для ускорения процесса поиска лекарства надо хорошо представлять себе биологию коронавируса, а у ученых пока очень смутное понимание.
«Образно говоря, перед нами слон. Мы уцепились за его одну ногу —
«Вслед за индийским вариантом появятся и другие. В Перу, например, уже зарегистрирован новый штамм — достаточно ужасный. Он не хуже “дельты” — индийского штамма. И даже примерно на одном уровне с ним. Если это два разных штамма вируса, то получается, что к ним будут нужны и разные вакцины? Это вызывает вопросы», — отметила Баранова.
Она также выразила надежду, что варианты штаммов коронавируса «не сойдутся в рукопашную».
В мае директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Михаил Щелканов рассказал, что вскоре коронавирус может стать сезонным заболеванием и для его лечения потребуются новые препараты, так как появятся резистентные варианты вируса.