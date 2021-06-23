Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 июняМеждународный Олимпийский день, первый патент на пишущую машинку, операция "Багратион" и другие памятные даты и события, которые произошли 23 июня в разные годы
Фоторепортажи
10День рождения «Артека»
37Художники нарисовали плакаты для городов России
11:24 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 17 594 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 17 594 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 23 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:30 (мск)Собянин заявил о десятикратном росте желающих привиться от коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Наибольшее число заболевших в Москве (6534), Московской области (2323) и Санкт-Петербурге (1092).

За последние 24 часа в РФ зафиксировано 548 летальных исходов, полностью выздоровели 12 660 человек.

Читайте также
Кремль поддерживает новые ограничения в Москве

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровели 4 902 110 человек.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня в московские кафе и рестораны смогут попасть только те клиенты, которые сделали прививку от коронавируса, переболели инфекцией в течение последних шести месяцев или сдали ПЦР-тест на ее отсутствие.

При этом власти Москвы сообщили, что в столице пока не планируется вводить QR-коды для посещения торговых центров и фитнес-залов. Также они исключили перевод магазинов и транспорта в «бесковидный» режим.

С 16 июня, согласно постановлению главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, в столице была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников сферы услуг.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

 Пора определиться: в России могут принять закон о многодетных семьях
Привитого аппетита: как новые ограничения в Москве отразятся на ресторанах
Путин выразил беспокойство из-за активности НАТО у границ РФ
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам
Социологи оценили отношение россиян к обязательной вакцинации
Бывший футболист сборной СССР посоветовал Черчесову уйти
Ашхабад признан самым дорогим городом мира для иностранцев
В СК предложили перевести на удаленку непривившихся сотрудников
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
Московские врачи развеяли мифы о вакцинации от ковида Они перечислили ситуации, когда прививаться действительно опасно.
Hi-Tech
Раскрыты даты анонса и выхода линейки iPhone 13 Их назвал известный инсайдер
Горячие темы на Авто
Мы рождены чтоб сказку сделать былью. 191
Дверь открыта --ветерок в Курилке --можете зайти -- 155
Кто сказал, что АвтоВАЗ плохой? 151
И снова о наболевшем 120
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как сэкономить на главной распродаже лета: рассказываем
Дети
В России предложили ввести «многодетный» капитал Сколько могут составить ежегодные выплаты?
Леди
11 лучших объемных стрижек для волос любой длины О таких стрижках мечтают практически все
Дом
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе
Современная квартира: что внутри
В моду вошел кухонный фартук из дерева (фото)
25 отличных товаров для любителей животных
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь