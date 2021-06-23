В России за сутки выявили 17 594 новых случаев коронавируса

Наибольшее число заболевших в Москве (6534), Московской области (2323) и Санкт-Петербурге (1092).
За последние 24 часа в РФ зафиксировано 548 летальных исходов, полностью выздоровели 12 660 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровели 4 902 110 человек.
Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня в московские кафе и рестораны смогут попасть только те клиенты, которые сделали прививку от коронавируса, переболели инфекцией в течение последних шести месяцев или сдали ПЦР-тест на ее отсутствие.
При этом власти Москвы сообщили, что в столице пока не планируется вводить QR-коды для посещения торговых центров и фитнес-залов. Также они исключили перевод магазинов и транспорта в «бесковидный» режим.
С 16 июня, согласно постановлению главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, в столице была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников сферы услуг.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».