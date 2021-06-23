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12:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Выпускной для школьников пройдет онлайн

Всероссийский выпускной для школьников пройдет в пятницу, 25 июня, в формате трансляции. Об это Минпросвещения сообщило во «Вконтакте».

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«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной — 2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе vk.com/minprosvet. Напутствия педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады, творческие подарки и сюрпризы — все это ждет всех участников праздника, который пройдет в рамках Года науки и технологий», — сказано в материале.

Трансляция начнется в 12:00. Уже сейчас для школьников организованы различные интернет-акции — отправка онлайн-открыток педагогам, праздничные стикеры в «Одноклассниках» и другое.

Напомним, 13 июня власти Москвы отменили общегородской выпускной в парке Горького из-за эпидемической ситуации в городе.

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