12:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Выпускной для школьников пройдет онлайн
Всероссийский выпускной для школьников пройдет в пятницу, 25 июня, в формате трансляции. Об это Минпросвещения сообщило во «Вконтакте».
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«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной — 2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе vk.com/minprosvet. Напутствия педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады, творческие подарки и сюрпризы — все это ждет всех участников праздника, который пройдет в рамках Года науки и технологий», — сказано в материале.
Трансляция начнется в 12:00. Уже сейчас для школьников организованы различные
Напомним, 13 июня власти Москвы отменили общегородской выпускной в парке Горького