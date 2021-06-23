Песков прокомментировал претензии ВОЗ к производству «Спутника V»

14:54 (мск), источник: Известия
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«Контроль соответствующими контрольными ведомствами, естественно, осуществляется. Разумеется, самый жесткий контроль», — заявил он журналистам.
Ранее 23 июня в Министерстве промышленности и торговли прокомментировали результаты инспекции специалистами ВОЗ российских площадок, на которых производится «Спутник V». Как сообщалось, делегация ВОЗ проинспектировала четыре площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них, а именно предприятия «Фармстандарт-УфаВИТА».
«Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным. Минпромторг России еще до публикации сообщения ВОЗ инициировал внеплановые проверки уфимской площадки», — говорилось в комментарии Минпромторга.
Минздрав РФ, в свою очередь, отметил, что пациенты получают исключительно вакцины надлежащего качества. Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, подчеркнул, что российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году.
Руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова пояснила, что контроль за вакцинами осуществляется на нескольких этапах: разработчиком, производителем (за этот этап отвечает Минпромторг) и лабораториями.
«Контроль за вакцинами очень строгий, что позволяет не допустить попадания к пациенту препарата, который не соответствует строгим критериям», — приводит «РИА Новости» ее слова.
В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от коронавируса, начавшаяся в январе этого года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».