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14:54 (мск), источник: Известия

Песков прокомментировал претензии ВОЗ к производству «Спутника V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июня прокомментировал претензии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к производству вакцины от коронавируса на российском предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». По его словам, все недочеты были приняты во внимание и уже исправлены.

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Источник: Известия

«Контроль соответствующими контрольными ведомствами, естественно, осуществляется. Разумеется, самый жесткий контроль», — заявил он журналистам.

Ранее 23 июня в Министерстве промышленности и торговли прокомментировали результаты инспекции специалистами ВОЗ российских площадок, на которых производится «Спутник V». Как сообщалось, делегация ВОЗ проинспектировала четыре площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них, а именно предприятия «Фармстандарт-УфаВИТА».

«Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным. Минпромторг России еще до публикации сообщения ВОЗ инициировал внеплановые проверки уфимской площадки», — говорилось в комментарии Минпромторга.

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Минздрав РФ, в свою очередь, отметил, что пациенты получают исключительно вакцины надлежащего качества. Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, подчеркнул, что российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году.

Руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова пояснила, что контроль за вакцинами осуществляется на нескольких этапах: разработчиком, производителем (за этот этап отвечает Минпромторг) и лабораториями.

«Контроль за вакцинами очень строгий, что позволяет не допустить попадания к пациенту препарата, который не соответствует строгим критериям», — приводит «РИА Новости» ее слова.

В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от коронавируса, начавшаяся в январе этого года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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