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14:03 (мск), источник: Ведомости

В Кремле объяснили нехватку вакцин от коронавируса в регионах

Нехватка вакцин от коронавируса в некоторых регионах страны обусловлена логистическими трудностями, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Это тоже такие временные логистические затруднения. Был один фон, я имею в виду общий темп вакцинации, который оставлял желать лучшего. Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса такой достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что была активизирована информационная разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться», — сказал он.

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Песков добавил, из-за условий хранения вакцин держать их в большом количестве невозможно. При этом, по его словам, в ближайшие дни все препараты вновь будут поставлены в необходимом количестве. Он подчеркнул, что проблем с вакцинами в России нет, а их производство налажено.

Ранее сегодня Министерство здравоохранения Башкирии сообщило, что в некоторых больницах региона может наблюдаться нехватка вакцин от коронавируса. Кроме того, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил возможность дефицита препаратов на фоне значительного роста желающих сделать прививку. Также 22 июня об исчерпании объема вакцины «Ковивак» сообщили в правительстве Москвы.

Журналисты спросили Пескова, не считают ли в Кремле, что нужно сделать ПЦР-тесты оперативными и бесплатными. Такой вопрос был мотивирован решением столичных властей с 28 июня пускать в заведения общественного питания лишь тех людей, которые сделали прививку от коронавируса, имеют антитела или отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за три дня до визита.

«В поликлиниках ПЦР-тесты делают бесплатно. Оперативно — да, за деньги. А в поликлиниках делают их бесплатно. Это первое. Второе — да, действительно, логистические трудности могут возникать, каждый регион самостоятельно будет принимать меры с тем, чтобы с этими логистическими трудностями бороться. Но угроза дальнейшего волнообразного распространения коронавируса все эти возможные временные затрудения, наверное, перевешивает», — сказал Песков.

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По данным на 23 июня, первую прививку от коронавируса в России сделали более 20,3 млн человек. Обе дозы одного из препаратов получили 15,6 млн жителей страны. При этом за последние сутки COVID-19 выявили у 17 594 человек. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии в стране. В целом, по статистике оперштаба, коронавирусом переболели или болеют сейчас более 5,3 млн россиян. Почти 130,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались в результате заражения.

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