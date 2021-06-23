14:03 (мск), источник: Ведомости
В Кремле объяснили нехватку вакцин от коронавируса в регионах
Нехватка вакцин от коронавируса в некоторых регионах страны обусловлена логистическими трудностями, заявил журналистам в ходе брифинга
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«Это тоже такие временные логистические затруднения. Был один фон, я имею в виду общий темп вакцинации, который оставлял желать лучшего. Сейчас благодаря повышению сознательности граждан
Песков добавил,
Ранее сегодня Министерство здравоохранения Башкирии сообщило, что в некоторых больницах региона может наблюдаться нехватка вакцин от коронавируса. Кроме того, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил возможность дефицита препаратов на фоне значительного роста желающих сделать прививку. Также 22 июня об исчерпании объема вакцины «Ковивак» сообщили в правительстве Москвы.
Журналисты спросили Пескова, не считают ли в Кремле, что нужно сделать
«В поликлиниках
По данным на 23 июня, первую прививку от коронавируса в России сделали более 20,3 млн человек. Обе дозы одного из препаратов получили 15,6 млн жителей страны. При этом за последние сутки COVID-19 выявили у 17 594 человек. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии в стране. В целом, по статистике оперштаба, коронавирусом переболели или болеют сейчас более 5,3 млн россиян. Почти 130,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались в результате заражения.