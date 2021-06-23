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15:17 (мск), источник: ТАСС

В Бурятии вводят локдаун с 27 июня по 11 июля

УЛАН-УДЭ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии вводят жесткие ограничительные меры в республике с 27 июня по 11 июля из-за ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в среду в оперштабе региона.

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Источник: РИА "Новости"

«Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», — сообщили в оперштабе.

Кроме того, по решению оперштаба детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкала и озера Щучье.

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По состоянию на 23 июня в Бурятии зарегистрировано 42 435 больных COVID-19, из них 258 — за последние сутки. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 066 человек, из них 20 за последние сутки. В стационарах в настоящее время получают лечение 2 866 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 92,7%.

В конце мая в Бурятии начался рост числа инфицированных коронавирусом. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в начале июня — около 110 и выше. Ранее в оперштабе сообщили, что Бурятия на втором после Москвы месте по заболеваемости COVID-19 среди регионов России. На прошлой неделе власти региона ужесточили ограничительные меры: закрылись бассейны, СПА-комплексы, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, парки, скверы, была приостановлена работа лагерей дневного пребывания, предприятиям и учреждениям рекомендовали перевести 30% сотрудников на дистанционный режим, власти ввели требование для заведений общепита — работать только до 21:00 по местному времени, ТРЦ — до 20:00.

В регионе доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: «Cпутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Всего в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 162 557 человек, завершили вакцинацию 126 418 человек.

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