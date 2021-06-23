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16:57 (мск), источник: ТАСС

Голикова назвала регионы, в которых больше и меньше всего вакцинированных

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Самое низкое число вакцинированных от коронавируса отмечено в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«На сегодняшний день лидерами по темпу вакцинации на 100 тыс. населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский [автономный] округ — Югра, Тюменская область и город Москва. Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Также она отметила, что самые низкие показатели тестирования на коронавирус фиксируются в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией вице-премьер призвала принимать аналогичные московским меры против COVID-19.

«В ближайшее время необходимо принять ряд мер, большинство из этих мер уже принял город Москва. Мы обращаемся ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры», — сказала она в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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