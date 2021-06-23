Голикова назвала регионы, в которых больше и меньше всего вакцинированных

«На сегодняшний день лидерами по темпу вакцинации на 100 тыс. населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский [автономный] округ — Югра, Тюменская область и город Москва. Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Также она отметила, что самые низкие показатели тестирования на коронавирус фиксируются в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией вице-премьер призвала принимать аналогичные московским меры против COVID-19.
«В ближайшее время необходимо принять ряд мер, большинство из этих мер уже принял город Москва. Мы обращаемся ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры», — сказала она в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.