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12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 ярких фактов о Царском Селе, которые следует знать (фото)

311 лет назад, 24 июня 1710 года, Петр I подарил Марте Скавронской, своей будущей жене Екатерине Алексеевне, Сарскую мызу в 25 км от Санкт-Петербурга. Этот день считается днем основания Царского Села.

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В нашей галерее — 10 неожиданных фактов об этом легендарном месте.

РИА "Новости"
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В древности территория города Пушкин (до 1918 года — Царское Село) была покрыта морем. Оно окончательно отступило совсем недавно — всего 4 тысячи лет назад. Тогда и образовалась долина реки Невы.

РИА "Новости"
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Большой Екатерининский дворец в Царском Селе был официальной летней резиденцией трех российских императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Дворец, завершенный в 1724 году для супруги Петра I, был небольшим двухэтажным сооружением в голландском стиле «на 16 светлиц». Величественной и пышной резиденция стала при Елизавете Петровне, которая затеяла несколько перестроек дворца. Екатерине II не нравилась чрезмерная роскошь Большого Екатерининского дворца. Она называла его старомодным «взбитым кремом» и журила предшественницу за расточительство.

Depositphotos
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При въезде в город Пушкин со стороны Санкт-Петербурга расположены Египетские ворота с символикой египетской «Книги мертвых». Они возведены по особому указу Николая I в память о загадочной и скоропостижной смерти брата, императора Александра I.

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Царское Село стало первым городом Европы, полностью освещенным электричеством. В 1887 году здесь заработала городская электростанция. В этом вопросе город на 10 лет опередил Санкт-Петербург.

РИА "Новости"
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«Если в Питере дождь, езжайте гулять в Царское Село!» — говорят в Санкт-Петербурге. Здесь здоровый и приятный климат: циклоны Атлантики от Финского залива до города не достают. Благодаря жесткой природоохранной политике администрации это наиболее чистый район Санкт-Петербурга.

РИА "Новости"
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Во время Великой Отечественной войны в городе было разрушено 25 мостов, около 50 плотин, дамб и каскадов. Дворцы и парки уничтожались и до сих пор восстановлены не до конца.

РИА "Новости"
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Детали с несли из Петербурга в Царское Село на руках, ведь янтарные панели были очень хрупкими. До 1755 года этот подарок прусского короля Петру I находился в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.

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Александр Пушкин во времена учебы в Царскосельском лицее не преуспел в учебе. Ему хорошо давались лишь фехтование, российская и французская словесность. Зато за время учебы Пушкин написал 120 стихов.

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Первая пассажирская железная дорога в России шла из Санкт-Петербурга в Царское Село. Первый поезд по ней проехал в 1837 году. Веткой пользовался сам император Николай I.

Анна Лысенко

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