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16:45 (мск), источник: Ведомости

Путин предупредил россиян о риске поездок за границу

Решение поехать за границу — это личный риск для каждого человека, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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Источник: Пресс-служба Президента России
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«В случае поездки за границу это личный риск и личная ответственность каждого человека», — сказал Путин. Президент отметил, что иностранные государства не обязаны лечить заболевших COVID-19 россиян. «Никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят — берут на лечение, хотят — не берут, как я понимаю. И как будут лечить — мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному», — подчеркнул глава государства.

Несмотря на отсутствие прямых обязательств, каждая страна информирует иностранных граждан о предъявляемых требованиях и предпринимаемых мерах в случае заболевания коронавирусной инфекцией на своей территории, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. В случае поездки за рубеж, прежде всего, необходимо иметь при себе страховку, добавила она.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня, а с 28 июня авиасообщение возобновится с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.

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