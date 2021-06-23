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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Токио родились панды-близнецы

Сейчас за медвежатами следят специалисты

Пресс-служба старейшего зоопарка Токио Уэно сообщила радостную новость. Пятнадцатилетняя панда Шин Шин впервые за долгое время снова стала мамой. Причем родила она не одного, а сразу двух детенышей.

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Близнецы, пол которых еще не определен, родились с разницей в полтора часа. Сообщается, что при рождении двух детенышей мама-панда обычно оставляет на воспитание только одного, а потому сотрудники зоопарка сами следят за вторым малышом, который находится в инкубаторе. Периодически малышей меняют местами, чтобы они оба получали материнское молоко.

Сообщается, что мама-панда Шин Шин и ее партнер Ри Ри в последний раз становились родителями четыре года назад — тогда на свет появилась панда по имени Сян Сян. Оба родителя в 2011 году приехали в Японию из Китая в рамках программы по сохранению больших панд. В феврале 2021 года они должны были вернуться на родину, но губернатор Токио Юрико Коикэ договорился о продлении срока их пребывания в зоопарке еще на пять лет.

Как известно, в неволе большие панды размножаются довольно неохотно, а потому появление на свет сразу двух малышей стало большим событием не только для зоопарка, но и для всего города, пишет The New York Times.

Екатерина Гура

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