Ученые выяснили, когда деревья растут быстрее всего

Исследователи проанализировали данные, которые собирали восемь лет на 170 деревьях по всей Швейцарии. Их датчики измеряли, как меняется радиус ствола дерева, а также влажность почвы и воздуха. К своему удивлению ученые выяснили, что деревья растут в основном ночью, и это непосредственно связано с уровнем влажности воздуха.
Днем, когда воздух становился суше, ученые замечали очень незначительный рост. И наоборот, деревья росли очень быстро ночью, когда влажность воздуха повышалась. Рост происходил, даже если почва оставалась умеренно сухой.
Причиной этого ученые считают ограниченную способность деревьев «перекачивать» воду. Как только воздух становится суше, деревья временно теряют за счет транспирации (процесса движения воды через растение и ее испарения через листья, стебли и цветки) больше воды, чем поглощают корнями. Водный потенциал дерева уменьшается, а рост прекращается независимо от наличия углеводов.
Новое исследование о деревьях опубликовано в New Phytologist.
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