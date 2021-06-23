Уличного художника Бэнкси лишили прав на две его картины

Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) в середине июня лишило знаменитого уличного художника Бэнкси прав на две его работы — «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». Всего за последние 10 месяцев Бэнкси лишился прав на товарные знаки на 6 своих граффити, среди которых есть одна из самых известных его работ «Метатель цветов».
Сообщается, что бюро вынесло такие решения в рамках спора Бэнкси с компанией Full Color Black, которая выпускала поздравительные открытки с его граффити.
Несмотря на то, что все свои работы Бэнкси регистрировал как товарный знак, специалисты посчитали, что анонимность не позволяет Бэнкси обеспечить авторские права на свои произведения. Кроме того, художник сам не раз говорил о том, что не признает законы об интеллектуальной собственности и предлагал другим людям «копировать, заимствовать, воровать и изменять» его работы.
В ведомстве отметили, что для того, чтобы защитить свои работы от копирования, Бэнкси нужно оформить на них авторское право. Но, если художник не раскроет свою личность, сделать это по закону будет практически невозможно, пишет The Telegraph.
Напомним, что «Крыса с радаром» считается одной из самых знаковых работ Бэнкси. Она появилась в Лондоне в 2004 году. А «Девочка с зонтиком» была нарисована в 2008-м в Новом Орлеане.