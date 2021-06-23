19:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В китайском городе могут появиться «летающие» острова (фото)
Японский архитектор предложил необычный проект «парящей» башни.
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В заливе Цяньхая, в пригороде китайского города Шэньчжэнь, может появиться необычное архитектурное строение, напоминающее парящий остров с водопадом.
Необычный проект под названием «99 парящих в небе островов» создал японский архитектор Су Фудзимото в рамках международного архитектурного конкурса Qianhai’s New City Center Landmark competition на новую достопримечательность Цяньхая.
Проект Фудзимото представляет собой гигантскую башню, поднимающуюся над водой на высоту около 270 метров. Наверху башни предполагается разместить выставочную площадь, ресторан, кафе, смотровую площадку и парк, состоящий из тех самых 99 небольших «парящих» зеленых островков. Опоры башни тоже выглядят футуристично и создают эффект стекающей с вершины воды.
Проект Фудзимото занял в конкурсе второе место, но поскольку с победителем жюри так и не определилось, именно этот проект сейчас является лидирующим и при принятии положительного решения он может быть воплощен в жизнь, пишет My modern met.
Екатерина Гура