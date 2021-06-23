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19:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В китайском городе могут появиться «летающие» острова (фото)

Японский архитектор предложил необычный проект «парящей» башни.

В заливе Цяньхая, в пригороде китайского города Шэньчжэнь, может появиться необычное архитектурное строение, напоминающее парящий остров с водопадом.

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Необычный проект под названием «99 парящих в небе островов» создал японский архитектор Су Фудзимото в рамках международного архитектурного конкурса Qianhai’s New City Center Landmark competition на новую достопримечательность Цяньхая.

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Проект Фудзимото представляет собой гигантскую башню, поднимающуюся над водой на высоту около 270 метров. Наверху башни предполагается разместить выставочную площадь, ресторан, кафе, смотровую площадку и парк, состоящий из тех самых 99 небольших «парящих» зеленых островков. Опоры башни тоже выглядят футуристично и создают эффект стекающей с вершины воды.

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Проект Фудзимото занял в конкурсе второе место, но поскольку с победителем жюри так и не определилось, именно этот проект сейчас является лидирующим и при принятии положительного решения он может быть воплощен в жизнь, пишет My modern met.

Екатерина Гура

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