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20:22 (мск), источник: Известия

Умер диктор и ведущий Виктор Балашов

Советский и российский диктор Виктор Балашов скончался на 97-м году жизни. Об этом в среду, 23 июня, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

Именно Балашов 12 апреля 1961 года сообщил о полете в космос Юрия Гагарина, а в 1975-м напутствовал космонавтов советско-американской станции «Союз-Аполлон».

«Больше полувека он служил этой профессии, а фразу “Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза” произносил тысячи раз», — отметил ведущий.

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве.

С 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был несколько раз ранен, а за год до ее окончания стал диктором. В 1944 году Балашов был принят на Всесоюзное радио диктором-практикантом, затем работал диктором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

В разные годы Виктор Балашов вел программы «Время», «Победители», «Клуб фронтовых друзей» и другие популярные передачи.

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