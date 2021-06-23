20:22 (мск), источник: Известия
Умер диктор и ведущий Виктор Балашов
Советский и российский диктор Виктор Балашов скончался на 97-м году жизни. Об этом в среду, 23 июня, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
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Именно Балашов 12 апреля 1961 года сообщил о полете в космос Юрия Гагарина, а в 1975-м напутствовал космонавтов
«Больше полувека он служил этой профессии, а фразу “Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза” произносил тысячи раз», — отметил ведущий.
Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве.
С 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был несколько раз ранен, а за год до ее окончания стал диктором. В 1944 году Балашов был принят на Всесоюзное радио
В разные годы Виктор Балашов вел программы «Время», «Победители», «Клуб фронтовых друзей» и другие популярные передачи.