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23 июня, источник: Коммерсантъ

Moderna переименовала свою вакцину от коронавируса

Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса, следует из данных Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

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Источник: AP 2021

Ранее название препарата совпадало с названием компании, теперь же вакцина будет называться Spikevax.

О причинах смены названия Moderna не сообщает.

В начале мая Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от COVID-19. В шорт-лист тогда попали российский «Спутник V», а также AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis.

ЕМА подтвердило безопасность вакцины Moderna в начале марта. В конце апреля Всемирная организация здравоохранения внесла этот препарат в список рекомендованных вакцин для экстренного использования.

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