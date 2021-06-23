23 июня, источник: Коммерсантъ
Moderna переименовала свою вакцину от коронавируса
Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса, следует из данных Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).
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Ранее название препарата совпадало с названием компании, теперь же вакцина будет называться Spikevax.
О причинах смены названия Moderna не сообщает.
В начале мая Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от COVID-19. В
ЕМА подтвердило безопасность вакцины Moderna в начале марта. В конце апреля Всемирная организация здравоохранения внесла этот препарат в список рекомендованных вакцин для экстренного использования.