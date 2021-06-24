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01:49 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Помните историю про африканку, родившую 10 детей? На самом деле она даже не была беременна

Женщина в Южной Африке, которая утверждала, что родила 10 детей и таким образом побила мировой рекорд, на самом деле даже не была беременна, сообщили власти южноафриканской провинции Гаутенг.

Источник: GETTY IMAGES

В начале июня несколько средств массовой информации, в том числе Би-би-си, написали, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерню в больнице Претории с помощью кесарева сечения.

После этого региональные власти пытались установить, что именно произошло, и сообщили о результатах своего расследования в среду.

«Врачи выяснили, что Ситхоле в последнее время детей не рожала, — сказано в заявлении администрации Гаутенга, на которое ссылается местное издание The South African. — Кроме того, было установлено, что в последнее время она не была беременна».

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Как передает южноафриканский сайт Times LIVE, местные социальные работники были обеспокоены в связи с состоянием психики Ситхоле, и 18 июня отправили ее в больницу.

«Изначально она должна была провести в лечебнице 72 часа… но в соответствии с законом об охране психического здоровья, врачи рекомендовали оставить ее в больнице еще на семь дней для наблюдения», — сообщает администрация Гаутенга.

По данным лондонской газеты i, адвокат женщины сообщил, что ее держат в больнице против воли, и он обратится в суд с требованием об ее освобождении.

Некоторые средства массовой информации, сообщавшие о «беременности» Ситхоле, публиковали ее фотографии с большим животом. О том, каким именно образом были сделаны эти снимки, сейчас не сообщается.

«Нет таких возможностей»

Как пишет i, семья предполагаемого отца Тебого Цотеци на прошлой неделе сообщила, что «десятерню не видела и полагалась на слова его подруги, которая позвонила, чтобы сообщить о рождении».

«Он несколько раз пытался посетить свою подругу и новорожденных, но она отказывалась рассказывать о своем местонахождении и состоянии детей, — также сказано в сообщении. — Семья решила, что до тех пор, пока у нас не будет другой информации, мы заключаем, что Тебого Цотеци и Госиаме Ситхоле десятерню не рожали».

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i цитирует заявление министерства здравоохранения ЮАР, которое также изучало обстоятельства истории.

«Результаты нашего предварительного расследования снова подтвердили, что в больнице “Стив Бико” никакой десятерни не было, — говорят в министерстве. — Мы также установили, что это медицинское учреждение округа Цване никоим образом не могло обеспечить рождение десяти младенцев, там нет даже возможностей для рождения близнецов».

Кроме того, власти Гаутенга намерены подать в суд на редактора сайта Pretoria News Пиета Рампеди, который написал о «десяти младенцах», и медиахолдинг Independent Group, владеющий ресурсом. В числе прочего Pretoria News утверждал, что, несмотря на утверждения властей, младенцы действительно родились, а власти отрицали это, пытаясь скрыть медицинскую халатность.

«Подобные утверждения являются ложными, безосновательными и направлены только на подрыв хорошей репутации академической больницы “Стив Бико” и правительства провинции Гаутенг», — сказано в заявлении региональной администрации.

В мае средства массовой информации сообщали о новом рекорде по количеству детей, родившихся в одних родах, когда жительница Мали Халима Сиссе родила девять детей в Марокко. Пока это достижение официально не отмечено Книгой рекордов Гиннеса, а рекорд сейчас принадлежит американке Наде Сулеман, которая родила восьмерых в 2009 году. Ее дети были зачаты в результате экстракорпорального оплодотворения.

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