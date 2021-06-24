ВОЗ одобрила применение прививки против COVID-19 у подростков

Между тем и Россия готовит почву для подобных мер: Центр имени Гамалеи и московское правительство анонсировали исследование «Спутника V» на добровольцах 12−17 лет. Педиатры, с которыми поговорил «Ъ», считают, что оснований не прививать подростков нет, так как они, заражаясь сами, становятся «резервуарами для инфекции». Активисты общественного движения «Родители Москвы» обеспокоены, что на детях «будут ставить опыты».
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по вакцинации населения против COVID-19. Основные изменения касаются позиции ВОЗ об использовании вакцин для детей.
Ранее организация опубликовала рекомендации, в которых указала, что вакцинировать детей не стоит, так как пока нет достаточных данных об эффективности и безопасности.
В обновленном документе говорится, что несовершеннолетним можно делать прививки против коронавируса, хотя они не являются приоритетной группой: «Дети и подростки, как правило, более легко переносят заболевание. Поэтому, если они не входят в группу с тяжелым риском COVID-19, их следует вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников».
В ВОЗ утверждают, что вакцина Pfizer/BionTech (разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma) может быть предложена детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска «наряду с другими приоритетными группами». В организации ссылаются на выводы Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ о том, что Pfizer подходит для подростков в возрасте от 12 лет.
«Испытания вакцин для детей продолжаются, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики», — добавляют в организации.
В рекомендациях отмечается, что, по оценке Всемирной организации здравоохранения, соответствуют необходимым критериям безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BionTech, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson. Решение о регистрации российской вакцины «Спутник V» организация пока не приняла.
Отметим, применение Pfizer для детей в возрасте 12−15 лет в середине мая одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Такое решение регулятор принял по результатам исследования на 2,2 тыс. добровольцев, показавшего стопроцентную эффективность препарата у представителей этой категории.
Позже FDA поддержало Европейское агентство лекарственных средств (EMA). С июня вакцинация подростков от 12 до 15 лет этим препаратом началась в Израиле. О планах прививать подростков заявляли Польша, Германия, Франция, Великобритания. Кроме того, прививки от COVID-19 уже делают детям в Италии и Румынии.
В России в начале июля стартует клиническое исследование по применению «Спутника V» у детей. По заявлению заммэра Москвы Анастасии Раковой, 350 подросткам 12−15 лет предложат сделать прививку вакциной «Спутник V» в меньшей дозировке, чем вводят людям старше 18 лет. Ракова отметила, что испытание продлится год и пройдет в три фазы: первая и вторая — на базе Морозовской детской больницы и детской больницы им. З. А. Башляевой, третья — в детских поликлиниках столицы. В среду директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр уже подал документы в Минздрав РФ для получения разрешения на исследование. По словам Гинцбурга, решение будет принято «в ближайшее время».
По данным Росстата, на 1 апреля 2020 года в России проживало почти 33 млн человек младше 18 лет. «Очевидно, что эти люди могут заражаться и могут служить резервуаром для того, чтобы заражать других, — говорит молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета и Сколтеха Константин Северинов. — Поэтому никакой причины их не вакцинировать с точки зрения эпидемиологии нет, если нашей целью является подавить развитие эпидемии».
Педиатр, главный врач детской клиники «Рассвет» Сергей Бутрий также называет «совершенно логичной» вакцинацию людей до «условной границы» 18-летнего возраста, как и после нее, однако отмечает, что нужно дождаться результатов исследований, чтобы рекомендовать внедрить в практику. По его словам, в целом вакцинация для детей стала оправданной.
«Теперь, когда мы проверили, что вакцина работает и вполне безопасна для других групп населения, пришла пора защищать детей. Их риски от дикой болезни меньше, но вовсе не нулевые: мы знаем и о тяжелом течении ковида, и о его осложнениях, взять хотя бы мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), и о смертях детей от ковида», — говорит «Ъ» Бутрий.
Он добавляет, что побочные эффекты у привившихся детей «скорее всего» будут те же, что у взрослых: нежелательные местные реакции (покраснение в месте укола, боль, отек) и общие реакции (лихорадка и недомогание), которые пройдут сами за 1−4 дня: «Изредка, возможно, более серьезные осложнения вроде серьезных тромбозов или синдрома Гийена—Барре (аутоиммунное заболевание), но они будут встречаться точно на несколько порядков реже, чем осложнения самой болезни».
Педиатр, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов предполагает, что цель вакцинации подростков не столько индивидуальная защита, сколько выработка коллективного иммунитета и защита общества в целом. И в этом смысле, по его мнению, решение оправданно.
На сегодняшний день нет научных данных, позволяющих дать рекомендации о выборе вакцины, добавляет Шеянов: «Но какие-то теоретические соображения подсказывают, что более предсказуемыми могут оказаться классические вакцины. В России это “КовиВак” — просто обычный убитый вирус».
Отметим, информации о планах использовать препарат «КовиВак», разработанный центром имени Чумакова, для вакцинации детей нет. Решение о клинических исследованиях применения еще одной российской вакцины «ЭпиВакКорона» у детей пока также не принято, но центр «Вектор» готов к их проведению, сообщили разработчики.
Председатель общественного движения «Родители Москвы» (ранее выступало против введения дистанционного режима обучения) Илона Менькова утверждает: активисты, «которые защищают права детей», обеспокоены, что несовершеннолетние будут участвовать в исследовании «Спутника V». «Непонятно, какой будет отложенный эффект у использования вакцины, по сути, родителям предлагают отдать детей на опыт. Мы считаем, что это некорректно и, возможно, опасно для детей», — говорит «Ъ» Менькова.
Константин Северинов тем не менее напоминает, что «Спутник V» использован в России более 15 млн раз, и нет оснований говорить, что вакцина небезопасна. Он предполагает, что решение вакцинировать подростка примут те российские родители, которые не хотят, чтобы в сентябре 2021 года их ребенок принес из школы «подарок в виде какого-нибудь нового штамма коронавируса».
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