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02:23 (мск), источник: ТАСС

Бритни Спирс попросила суд отменить опекунство над ней

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Американская певица Бритни Спирс выступила в среду на судебном заседании в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), попросив отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Источник: AP 2021

«Неправильно заставлять меня делать то, чего я не хочу, — сказала она, выступая по видеосвязи. — Это опекунство должно закончиться. Я искренне верю, что это опекунство жестоко».

Я несчастна, я не могу спать, я так зла, я безумна. И я в депрессии. Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны быть в тюрьме.
Бритни Спирс
поп-певица

«Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь», — сказала она, подчеркнув, что готова «подать в суд» на свою семью.

Исполнительница в 2008 году была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни.

Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

В 2019 году одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. У отца певицы в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему провели несколько хирургических операций. В 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. В этом случае контроль над состоянием перешел бы к Монтгомери. В начале текущего года суд разрешил Бритни Спирс выступить на заседании лично.

Суд пока не принял окончательного решения относительно изменения опеки.

Состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долларов. Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе «Грэмми».

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