Бритни Спирс попросила суд отменить опекунство над ней

02:23 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Неправильно заставлять меня делать то, чего я не хочу, — сказала она, выступая по видеосвязи. — Это опекунство должно закончиться. Я искренне верю, что это опекунство жестоко».
Я несчастна, я не могу спать, я так зла, я безумна. И я в депрессии. Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны быть в тюрьме.
«Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь», — сказала она, подчеркнув, что готова «подать в суд» на свою семью.
Исполнительница в 2008 году была признана частично недееспособной
Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.
В 2019 году одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. У отца певицы в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему провели несколько хирургических операций. В 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. В этом случае контроль над состоянием перешел бы к Монтгомери. В начале текущего года суд разрешил Бритни Спирс выступить на заседании лично.
Состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долларов. Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе «Грэмми».