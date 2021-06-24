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08:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве работодателей обязали отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации

Работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказался пройти вакцинацию от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний, разъяснил оперштаб по борьбе с COVID-19 в Москве. С 18 июня в столице обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита.

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Источник: РИА "Новости"

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — сообщил оперштаб (цитата по «Интерфаксу»).

Во время отстранения сотруднику не начисляется зарплата, а пропущенное рабочее время не включается в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом работодатель может предложить такому сотруднику удаленную работу.

Оперштаб также сообщил, что:

  • при несоблюдении требования о числе привитых сотрудников работодателю грозит приостановка работы на 90 суток;
  • контроль вакцинации будет проходить в форме сплошных проверок;
  • требование о вакцинации 60% работников распространяется и на оптовую и дистанционную торговлю;
  • сотрудники на удаленке и привлеченные самозанятые учитываются в общем штате организации при определении доли привитых;
  • работникам, которые сделали прививку или имеют антитела, все равно нужно работать в масках и перчатках.

23 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за сутки на вакцинацию от коронавируса в Москве записалось рекордное число человек — около 60 тыс. При этом, по его словам, ситуация с заболеваемостью в городе практически достигла пика. С 22 июня в столице временно запрещены концертные, зрелищные и спортивные мероприятия, с 28 июня рестораны переведут на «антиковидный» режим.

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