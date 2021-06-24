В Москве работодателей обязали отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — сообщил оперштаб (цитата по «Интерфаксу»).
Во время отстранения сотруднику не начисляется зарплата, а пропущенное рабочее время не включается в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом работодатель может предложить такому сотруднику удаленную работу.
Оперштаб также сообщил, что:
23 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за сутки на вакцинацию от коронавируса в Москве записалось рекордное число человек — около 60 тыс. При этом, по его словам, ситуация с заболеваемостью в городе практически достигла пика. С 22 июня в столице временно запрещены концертные, зрелищные и спортивные мероприятия, с 28 июня рестораны переведут на «антиковидный» режим.