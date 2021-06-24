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13:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков посоветовал сменить работу тем, кто обязан прививаться, но не хочет этого

Гражданам, работающим в сфере услуг, которые не хотят делать прививку от коронавируса, следует искать работу в другой сфере, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что вакцинация в стране остается добровольной.

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Источник: Reuters

«В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг», — ответил Песков во время пресс-колла на вопрос «Ъ FM», остается ли вакцинация добровольной. Он пояснил, что «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».

По его словам, работники сферы услуг, которые не сделали прививку, могут представлять угрозу тем, кому оказывают услуги «в условиях острой вспышки пандемии». Пресс-секретарь заявил, что такие меры объясняются эпидемиологической ситуацией. «Действуют особые полномочия главы региона. Это все связано с пандемией и необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки», — сказал Дмитрий Песков.

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Сегодня, 23 июня, Роспотребнадзор Москвы дополнил постановление об обязательной вакцинации, включив в него сотрудников доставки товаров и продуктов питания. Ранее в этот перечень внесли работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До 15 августа двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников.

Согласно разъяснению оперштаба Москвы, работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказался сделать прививку при отсутствии медицинских противопоказаний. При этом наличие антител противопоказанием не является. Отстраненному сотруднику не будут начислять зарплату, а пропущенное рабочее время не учтут в стаже, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

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