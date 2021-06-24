14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Палеонтологи из Австралии идентифицировали одного из крупнейших динозавров в мире
Он еще не обрел официального названия, но местные жители прозвали его Купер.
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Спустя 15 лет раскопок и исследований австралийские ученые
Австралийского гиганта впервые обнаружили в 2006 году на ферме Стюарта и Робин Маккензи недалеко от города Эроманга на
Ученые провели огромную работу по раскопкам и изучению скелета и смогли классифицировать гиганта. Сообщается, что травоядный динозавр был 6,5 метров в высоту и около 30 метров в длину. Это самое большое животное,
Найденного гиганта отнесли к новому виду, родственному титанозаврам, но официального имени он пока не получил. Зато местные жители прозвали динозавра Купер, так как его останки были обнаружены рядом с одноименным ручьем.
В городке Эроманга Купер стал настоящей знаменитостью, а владелица фермы, где он был найден, даже открыла музей, где выставила его кости (по закону останки принадлежат владельцу земли, где они были найдены).
Робин Маккензи на протяжении всех 15 лет активно сотрудничала с учеными и во всем им помогала. Женщина также не исключила, что на ее участке могут быть и другие интересные находки, а потому уже дала разрешение на проведение дополнительных раскопок.
Екатерина Гура