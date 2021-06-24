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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Палеонтологи из Австралии идентифицировали одного из крупнейших динозавров в мире

Он еще не обрел официального названия, но местные жители прозвали его Купер.

Спустя 15 лет раскопок и исследований австралийские ученые наконец-то идентифицировали одного из самых крупных динозавров в мире, который является новым видом, принадлежащим к семейству самых больших существовавших динозавров — титанозавров.

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Австралийского гиганта впервые обнаружили в 2006 году на ферме Стюарта и Робин Маккензи недалеко от города Эроманга на юго-западе Квинсленда.

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Ученые провели огромную работу по раскопкам и изучению скелета и смогли классифицировать гиганта. Сообщается, что травоядный динозавр был 6,5 метров в высоту и около 30 метров в длину. Это самое большое животное, когда-либо жившее на территории Австралии.

Найденного гиганта отнесли к новому виду, родственному титанозаврам, но официального имени он пока не получил. Зато местные жители прозвали динозавра Купер, так как его останки были обнаружены рядом с одноименным ручьем.

В городке Эроманга Купер стал настоящей знаменитостью, а владелица фермы, где он был найден, даже открыла музей, где выставила его кости (по закону останки принадлежат владельцу земли, где они были найдены).

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Робин Маккензи на протяжении всех 15 лет активно сотрудничала с учеными и во всем им помогала. Женщина также не исключила, что на ее участке могут быть и другие интересные находки, а потому уже дала разрешение на проведение дополнительных раскопок.

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