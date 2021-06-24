Потеря обоняния после COVID-19 может длиться не больше года

Потеря обоняния — один из наиболее характерных симптомов коронавирусной инфекции, от него страдает от 33 до 68% пациентов. В большинстве случаев обоняние возвращается через одну-две недели после выздоровления, но в некоторых случаях не проходит дольше.
Медики под руководством Марион Рено из Страссбургского университета решили выяснить, может ли обоняние из-за COVID-19 пропасть полностью. В течение года они следили за здоровьем ста пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и потеряли при этом обоняние на длительный срок.
Во время исследования ученые периодически проверяли пациентов с помощью стандартизированной системы тестирования, а также опрашивали их по поводу возвращения обоняния. Параллельно исследователи отслеживали другие долгосрочные симптомы COVID-19, в том числе кашель, постоянные головные боли и проблемы с дыханием.
Оказалось, что к большинству пациентов обоняние вернулось через год после выздоровления от COVID-19.
В первые четыре месяца наблюдений обоняние восстановилось у примерно 83% участников эксперимента, через восемь месяцев — у 96,1% добровольцев.
При этом, что интересно, около половины пациентов считало, что их обоняние восстановилось не полностью, несмотря на то, что на это однозначно указывали результаты объективных тестов на восприятие различных запахов. От необъяснимо долгой потери обоняния страдало всего два пациента из ста.
Результаты исследования, как считают Рено и ее коллеги, говорят о том, что коронавирусная инфекция крайне редко приводит к развитию постоянной аносмии или частичной потере обоняния.