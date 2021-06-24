В Роструде объяснили, могут ли уволить за отсутствие прививки от ковида

В Роструде объяснили, за что по закону предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. Один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
«В нём [законе] указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении», — пояснили в ведомстве.
Роструд также отметил, что при угрозе возникновения и распространения опасных инфекций главные санитарные врачи и их заместители в регионах РФ могут выносить постановления о проведении прививок гражданам. По состоянию на июнь 2021 года такие решения приняты более чем в десяти регионах страны. Вакцинация от коронавируса добавлена в календарь профилактических прививок.
В Роструде добавили, что положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть медицинские противопоказания, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения иммунизации препаратами «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «Эпиваккорона» и «Ковивак».
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, когда может улучшиться ситуация с ковидом в России. По её словам, обстановка остаётся нестабильной, она меняется изо дня в день.