03:00 (мск), источник: РБК
Четыре региона России привили больше 20% населения
После новых мер и ограничений в регионах число желающих вакцинироваться резко стало расти. Какие регионы лидируют, а какие отстают по темпам вакцинации, выяснил РБК.
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С последнего подсчета РБК, который проводился в середине мая, число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян выросло с 13,9 млн (9,5% от всего населения) до 19,9 млн (13,6%). РБК запросил сведения о ходе кампании у региональных властей и изучил публикации на официальных сайтах правительств и оперативных штабов субъектов федерации.
За прошедший месяц власти неоднократно выражали недовольство темпами вакцинации в стране. О том, что они оставляют желать лучшего, заявляли и в Кремле.
На фоне новой волны заражений регионы начали принимать жесткие решения по стимулированию прививочной кампании, перейдя от лотерей и подарков за вакцинацию к обязательным требованиям и запретам для тех, у кого нет иммунитета к коронавирусу.
По данным на
1. Чукотка — 30,1%
2. Белгородская область — 26%
3. НАО — 22,5%
4. Мордовия — 20,5%
5. Сахалин — 19,9%
6. Якутия — 19,5%
7. Магаданская область — 19,5%
8. Тюменская область — 18,4%
9. Тува — 18%
10. ХМАО — 18%
При этом даже в Ненецком автономном округе и на Чукотке недовольны темпами вакцинации. В
На Чукотке отметили снижение темпов вакцинации более чем в два раза. Там считают, что нужны дополнительные меры для стимулирования граждан, так как дело не в нехватке вакцины — она доступна во всех населенных пунктах.
«С одной стороны, это можно связать с тем, что все желающие привиться уже привились. Оставшихся можно условно разделить на 2 категории — антипрививочники и колеблющиеся. Антипрививочников в разы меньше, чем колеблющихся, однако они оказывают на последних решающее воздействие», — заявили РБК в департаменте информационной политики региона.
Чечня, в мае находившаяся в тройке аутсайдеров, вырвалась даже из последней двадцатки: сейчас она оказалась на 63 месте из 85. Доля получившего одну дозу вакцины от всего населения там выросла с 4,3% до 11,7%. По утверждениям властей региона, от запланированного числа привит 21% человек. Правда, недавно глава республики Рамзан Кадыров пожаловался президенту на дефицит вакцины и очереди в некоторых пунктах вакцинации и попросил обратить на это внимание федерального центра.
О похожих проблемах заявили в Башкирии — одном из регионов, который недавно ввели запреты для непривитых (среди прочего — посещение заведений общепита, музеев и кино).
В Свердловской области осталось только 20 тыс. доз вакцин, а в областном центре Екатеринбурге препараты закончились вовсе: все оставшиеся дозы распределяют между теми, кто давно записался на прививку. 24 июня регион получил еще 36 тыс. доз. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал не вводить обязательную вакцинацию до тех пор, пока в регионе не будет достаточного количества, и попросил работодателей повременить со стимулированием сотрудников.
В Ростовской области говорят о других проблемах. 22 июня губернатор Василий Голубев потребовал от муниципальных образований с низкими темпами упорядочить организацию процесса: «Сделайте так, чтобы люди пришли на вакцинацию в удобное для них время. Не ждите заседаний штабов — качественно и продуманно организуйте работу на своих территориях. Плохо организованный процесс — одна из главных причин низкого уровня вакцинации».
Лидеры по доле населения, прошедшего полный курс вакцинации, практически те же, что и в случае с первой дозой.
В 27 регионах не набралось и 10% от всего населения. Всего, по подсчетам РБК, вторую дозу получили как минимум 12,9 млн россиян. Реально это число значительно выше, так как в некоторых регионах нет актуальной информации о получивших вторую дозу вакцины — среди них
В столице, которая лидирует в стране по новым случаям заражений и, по признанию властей, уже достигла пиков за всю пандемию, раньше всех ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников. До 15 июля первую дозу должны получить не менее 60% сотрудников общепита, сферы торговли и услуг, образования, здравоохранения и других отраслей. Полную иммунизацию они должны пройти до 15 августа. В Москве также решили ввести систему
Ранее Собянин возмущался темпами вакцинации в столице. «Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы… Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», — заявлял он 21 мая.
20 февраля столица, по подсчетам РБК, входила в тройку лидеров по доле всего населения, получившего первую дозу вакцины — тогда это было 4,7% (на первом месте был Сахалин с 5,1%, на третьем — Магаданская область с 4,2%). Потом ситуация изменилась, и преимущество, полученное Москвой за счет раннего старта (кампания в Москве началась в декабре, тогда как во всей России — в январе. — РБК), было потеряно.
22 июня глава Депздрава Алексей Хрипун сообщил, что в Москве привились более 2 млн человек.
23 июня Сергей Собянин заявил, что число желающих привиться выросло в 10 раз: «Вчера записалось рекордное количество — около 60 тыс., еще недавно мы “падали” до уровня около 6 тыс. (записей) в день». В городе увеличивают число прививочных пунктов и продлевают часы их работы.
В Подмосковье ввели меры, аналогичные столичным. На этом фоне за последнюю неделю число записавшихся на прививку выросло в пять раз.
Сейчас в жителей России прививают тремя вакцинами. Самая массовая — «Спутник V» центра имени Гамалеи. Также есть «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. 22 июня в Москве заявили, что препарат «КовиВак» закончился, запись на вакцинацию им приостановлена и город ждет новой поставки. О том же заявили РБК в Тамбовской области.
В целях ускорить темпы прививочной кампании ряд регионов ввели обязательную вакцинацию отдельных групп граждан. Москва и Подмосковье объявили об этом первыми. После этого стало известно, что столичная полиция возбудила более 20 уголовных дел за изготовление и сбыт фальшивых справок.
В последнее время стали появляться сообщения о заболевших коронавирусом граждан, прошедших вакцинацию. Вирусологи объясняли, что вероятность заражения зависит от индивидуального иммунного ответа, но заболевание у привитых заразившихся должно протекать в ослабленной форме.