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01:00 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил выпускников школ и пожелал им максимально использовать все возможности

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и пожелал им на полную мощность реализовать свои таланты и способности. Видеообращение главы государства по случаю Всероссийского школьного выпускного вышло в ночь на пятницу в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: Reuters

«Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами. Сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные, вопросы», — обратился Путин к выпускникам.

Он отметил важность в нынешних условиях, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт и компетенции.

«В нашей стране становится все больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти свое призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников, причем эти проекты предназначены действительно для всех: для тех, кто выбирает высшее образование, и для тех, кто идет в колледжи, техникумы», — заметил президент.

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Предстоящие победы и достижения

Путин выразил уверенность, что сегодняшние выпускники, независимо от выбранной профессии, стремятся и к тому, чтобы приносить пользу людям и родной России. По его словам, предстоящие победы и достижения каждого из молодых людей, «а они непременно будут», это успех всей страны, ее развитие на долгие годы вперед и продолжение славных традиций, которыми по праву гордятся все россияне.

«Верю в вашу энергию, ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины», — подчеркнул глава государства.

«Вы на пороге нового этапа в вашей жизни, больших перемен. Хочу пожелать всем вам удачи — и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учебе, и в будущей работе», — сказал президент.

Он отметил, что уже совсем скоро в России будет отмечаться и День молодежи (27 июня).

«Перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого, все что для этого нужно — энергия, настойчивость, целеустремленность — у вас, не сомневаюсь, есть», — обратился Путин к выпускникам.

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Благодарность учителям

Он назвал сегодняшний день для выпускников особым, волнующим и немного грустным, но вместе с тем и радостным, наполненным мечтами, ожиданиями и надеждами.

«Расставаясь со школой, вы конечно же говорите спасибо своим наставникам. Все эти годы они были рядом, заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что учительский труд вдохновляет, и выразил уверенность, что многие из нынешних выпускников посветят себя именно этому благородному делу и через несколько лет вернутся в школу, но уже в качестве учителей.

Путин поздравил выпускников, их родителей, учителей и наставников. «Счастья вам и удачи», — заключил президент.

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