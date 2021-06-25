В гражданский оборот поступает четвертая российская вакцина против коронавируса

Кому и как будет предложено «легкая» вакцина, станет понятно из рекомендаций по вакцинации Минздрава, которые, по словам министра Михаила Мурашко, все еще «кладут на бумагу». Вероятнее всего, первичной вакцинации россиян «Спутником Лайт» не будет, препаратом начнут ревакцинировать граждан России и платно прививать трудовых мигрантов.
С 25 июня в гражданский оборот выходит четвертая российская вакцина «Спутник Лайт» (создана в центре им. Гамалеи). Ранее Минздрав разрешил применять «Спутник V», «ЭпиВакКорону» (центра «Вектор») и «КовиВак» (центра им. Чумакова). Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести в правительство проект документа о поставке в регионы не менее 4 млн доз препарата, сообщается на сайте правительства.
При этом методических рекомендаций Минздрава о вакцинации, в том числе этой вакциной, пока нет. Поэтому понять, кто и как может прививаться «Спутником Лайт», можно только из заявлений чиновников.
«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V». Об этом, в частности, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом препарат прошел самостоятельную регистрацию. Разработку «легкого» варианта вакцины еще в декабре 2020 года анонсировал президент Владимир Путин. После Гинцбург уточнил, что эту вакцину планируется поставлять за рубеж, а россиян будут прививать двумя компонентами «Спутника V», как и планировалось.
По данным Российского фонда прямых инвестиций (занимается продвижением антикоронавирусных вакцин центра им. Гамалеи за рубежом), эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4% спустя 28 дней после прививки.
Ранее разработчики предполагали, что иммунитет после прививки ею будет сохраняться от трех до пяти месяцев. Клеточный иммунитет к коронавирусу после использования вакцины «Спутник V», по словам Гинцбурга, может сохраняться до двух лет.
«Если вариант “Лайт” использовать отдельно, без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — говорил Александр Гинцбург в апреле 2021 года.
Источник, близкий к правительству, рассказал «Ъ» такую версию появления «лайт"-вакцины. «Спутник V» состоит из двух «векторов» (уколы делаются с разницей в 21 день). «Векторы» представляют собой модифицированные аденовирусы, используемые для переноса в организм генетической информации, которая запускает процесс формирования иммунитета против коронавируса. Поскольку препарат зарегистрирован как двухкомпонентный, выпустить в самостоятельный оборот только первую его дозу де-юре невозможно.
«А необходимость этого возникла из-за того, что выпуск первого компонента на основе 26-го серотипа аденовируса получился существенно более массовым, в отличие от второго», — пояснил источник.
На вопрос, почему второй дозы произведено меньше, он уточнил: пятый серотип аденовируса, на котором построен второй компонент, с меньшей скоростью размножается в той клеточной массе и в тех условиях, которые сейчас используются для производства вакцин: «Это не проблема, а технологическая особенность, которую можно поправить. Если бы было время поставить еще 100 дополнительных биореакторов, все бы выравнялось, но этого времени, как мы с вами знаем, нет».
Отметим, согласно реестру Росздравнадзора, к 23 июня в гражданский оборот было введено 375 серий «Спутника V» (каждая серия, по словам источника «Ъ», может содержать от 10 тыс. до 30 тыс. доз). Из них 121 — это комплекты из двух компонентов, 146 серий — только первый компонент и 108 — только второй компонент.
В последних заявлениях чиновники связывают «Спутник Лайт» с необходимостью провести им ревакцинацию. При этом речи о первичной вакцинации россиян этим препаратом нет.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, «Спутник Лайт» создавался для переболевших людей, а также для тех вакцинированных, кто имеет низкие титры антител. По словам Михаила Мурашко, в период роста заболеваемости коронавирусом ревакцинацию необходимо делать раз в полгода, а в «спокойное» время — раз в год. Он отметил, что в Минздраве «выработали подходы» и сейчас «кладут их на бумагу». Между тем мэр Москвы Сергей Собянин уже сообщил, что ревакцинацию от коронавируса в столице будут проводить именно вакциной «Спутник Лайт».
О том, что повторная прививка этим препаратом «является очень эффективной для быстрого повышения уровня активных антител и повышения уровня вакцинной защиты», заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, «примерно через год» после вакцинации «Спутником V» уровень антител у него снизился, а после ревакцинации «Лайтом» вырос в шесть раз в течение трех дней.
Кроме того, московское правительство сообщило, что намерено прививать «Спутником Лайт» трудовых мигрантов. Вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что вакцина для этих целей поступит уже в конце этой — начале следующей недели.
«“Спутник V” закупается государством за счет средств федерального бюджета и предоставляется гражданам бесплатно. Часть серий “Спутника Лайт” по многочисленным обращениям работодателей, вероятно, войдет в коммерческий оборот. Таким образом вакцинация станет доступна для иностранцев, в том числе трудовых мигрантов», — объяснили «Ъ» такое решение в Минздраве.
При этом едва ли «Спутник Лайт» будет интересен для вакцинных туристов или окажется за рубежом востребованнее, чем «Спутник V».
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк (специализируется на исследованиях фармацевтического рынка России) уверен, что двухкомпонентная российская вакцина при поставках на экспорт будет в приоритете, так как людям требуется «хороший длительный иммунитет».
«По этой же причине сомневаюсь, что за “Спутником Лайт”, после которого образуется не такой стойкий иммунитет, поедут туристы», — добавляет Шуляк. По его словам, «нет показаний, предписаний и других документов», связанных со «Спутником Лайт», но, «по сути, препарат хорошо подходит для ревакцинации и последующего создания долгосрочного иммунитета».
При этом директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук отмечает, что достоверных данных о том, нужна ли массовая ревакцинация, когда она нужна, какой титр антител считать «высоким», «по большому счету» нет. «Но у нас есть собственные данные об иммуногенности “Спутника V” (по результатам исследования, антитела сохраняются как минимум в течение десяти месяцев.— “Ъ”), данные, что люди, сдавшие положительный тест еще в первую волну эпидемии в Петербурге, почти все сохраняют антитела. Коллеги из других стран показали, что у тех, кто переболел, риски заболеть еще раз ниже на 80−90%. Сколько сохранится защитный эффект, мы тоже не знаем, но, скорее всего, больше шести месяцев», — заявил Барчук.
По его словам, ревакцинация безопасна, но «вопрос в эффективности». Для этого, отмечает он, нужны дополнительные исследования.
Наталья Костарнова, Александр Осипов