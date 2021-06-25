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06:45 (мск), источник: Известия

Больше половины населения привили от коронавируса только 13 стран

Привить обеими дозами вакцины от COVID-19 свыше 50% своего взрослого населения к настоящему моменту смогли всего лишь 13 государств и шесть небольших территорий. Об этом свидетельствуют данные британской научно-аналитической компании Airfinity, которые есть в распоряжении «Известий».

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Источник: РИА "Новости"

Речь идет о Сейшельских островах, Израиле, Монголии, Бахрейне, Чили, Мальте, Великобритании, США, Венгрии, Исландии, Уругвае, Катаре, ОАЭ.

Также больше половины взрослых граждан вакцинированы на Бермудских островах, Арубе, Синт-Мартене, Ангилье, острове Мэн и Островах Кука.

Несмотря на то, что самая многонаселенная страна планеты — Китай — пока не перешла 50-процентный рубеж в вакцинации своих жителей, она оказалась бесспорным лидером в мировом масштабе. К минувшим выходным в КНР был сделан миллиард прививок от COVID-19, или более трети от числа уже введенных вакцин во всем мире.

При этом проблема нехватки вакцин оказалась актуальной для многих других уголков планеты. По данным Airfinity, свыше 60 стран и территорий (преимущественно в Африке и Тихоокеанском регионе) не получили ни одной дозы вакцины. Еще дюжина государств смогла привить менее 1% своих граждан.

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