Дельта-штамм коронавируса в два раза заразнее изначального варианта

08:26 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Учитывая скорость, с которой распространяется “Дельта”, обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», — сказала Сваминатан (цитата по ТАСС).
По ее оценке,
Сваминатан сообщила, что мутация «дельта плюс» может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. «Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным», — сказала она.
Представитель ВОЗ отметила, что в мире выявлено немного случаев заражения этим штаммом.