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08:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Дельта-штамм коронавируса в два раза заразнее изначального варианта

Дельта-вариант коронавируса в два раза более заразный, по сравнению с изначальным вариантом SARS-CoV-2, сообщила научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Дельта-вариант впервые был выявлен в Индии и сейчас распространяется в 85 странах.

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Источник: РИА "Новости"

«Учитывая скорость, с которой распространяется “Дельта”, обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», — сказала Сваминатан (цитата по ТАСС).

По ее оценке, дельта-штамм по крайней мере в два раза легче передается от больного к здоровому, «чем первоначальный вирус». Она отметила, что один человек может заразить не двух человек, а до восьми.

По словам представителя ВОЗ, из-за этого стало больше случаев, когда COVID-19 болеют все члены семьи.

Сваминатан сообщила, что мутация «дельта плюс» может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. «Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным», — сказала она.

Представитель ВОЗ отметила, что в мире выявлено немного случаев заражения этим штаммом.

Справка
Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем известно?Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван ВОЗ «Дельта». Он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.
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