11:23 (мск), источник: Lenta.Ru
Израиль вернулся к масочному режиму из-за распространения индийского штамма
Власти Израиля снова ввели обязательное ношение масок в закрытом пространстве
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
За сутки в стране зарегистрировали 227 новых случаев заражения. Отмечается, что Израиль вернулся к масочному режиму
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что
21 июня стало известно, что индийский штамм коронавируса может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами: диареей, нарушением слуха, тяжелыми желудочными расстройствами и образованием тромбов, приводящих к гангрене.