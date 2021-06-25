12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
«ВКонтакте» выяснила, в какой день жители России проходят больше всего шагов
А также где живут самые активные россияне.
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Россияне проходят больше всего шагов по пятницам, а меньше всего — по воскресеньям. Об этом говорят результаты исследования, которое провела команда сервиса «Шаги ВКонтакте».
В преддверии выходных жители всех российских городов проходят самые длинные дистанции — около 7 130 шагов, а перед началом рабочей недели — лишь 5 597.
Самые активные россияне живут в Казани: за день они в среднем проходят 7 138 шагов. На втором месте с небольшим отрывом расположились москвичи, которые делают 7 117 шагов. Замыкают тройку лидеров жители Калининграда с 7 107 шагами в день. В десятку самых активных городов также попали Сочи,
«ВКонтакте» также выяснила, что мужчины в среднем проходят на 22% больше, чем женщины, и чаще соревнуются с друзьями. Однако пожилые мужчины и женщины (старше 61 года) проходят в день примерно одинаковое количество шагов — 4,5 тысячи. А самые активные пешеходы — это молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. Они совершают самые длинные прогулки как в день, так и в неделю.
«Шаги» — часть платформы «Здоровье ВКонтакте», которая помогает вырабатывать полезные привычки: соблюдать водный баланс или заниматься дыхательными упражнениями. Сервис помогает бросить курить и напоминает о приёме лекарств и витаминов.
Анна Лысенко