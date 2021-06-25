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12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

«ВКонтакте» выяснила, в какой день жители России проходят больше всего шагов

А также где живут самые активные россияне.

Источник: Агентство «Москва»

Россияне проходят больше всего шагов по пятницам, а меньше всего — по воскресеньям. Об этом говорят результаты исследования, которое провела команда сервиса «Шаги ВКонтакте».

В преддверии выходных жители всех российских городов проходят самые длинные дистанции — около 7 130 шагов, а перед началом рабочей недели — лишь 5 597.

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Самые активные россияне живут в Казани: за день они в среднем проходят 7 138 шагов. На втором месте с небольшим отрывом расположились москвичи, которые делают 7 117 шагов. Замыкают тройку лидеров жители Калининграда с 7 107 шагами в день. В десятку самых активных городов также попали Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск, Иваново, Екатеринбург, Хабаровск и Тула.

«ВКонтакте» также выяснила, что мужчины в среднем проходят на 22% больше, чем женщины, и чаще соревнуются с друзьями. Однако пожилые мужчины и женщины (старше 61 года) проходят в день примерно одинаковое количество шагов — 4,5 тысячи. А самые активные пешеходы — это молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. Они совершают самые длинные прогулки как в день, так и в неделю.

«Шаги» — часть платформы «Здоровье ВКонтакте», которая помогает вырабатывать полезные привычки: соблюдать водный баланс или заниматься дыхательными упражнениями. Сервис помогает бросить курить и напоминает о приёме лекарств и витаминов.

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