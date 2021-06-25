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12:00 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Сети показали, как помочь питомцам в жару (видео)

Лайфхак недели!

На неделе в TikTok завирусился тренд, в котором владельцы кошек и собак делятся способом охладить своих питомцев в жару. Для этого пользователи берут бумажное полотенце, смачивают его водой и на время убирают в морозильник. Затем салфетку прикладывают к телу животного — и довольный питомец наслаждается «ледяным покрывалом».

Одной из первых этот лайфхак продемонстрировала пользовательница с ником i.am.hildegard на своей кошке. Ее ролик собрал 7,5 млн просмотров.

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Другие стали пробовать этот способ и на собаках. Песики тоже оценили этот тренд!

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В комментариях некоторые пользователи стали писать, что таким образом животное может простудиться и заболеть. Однако ветеринар Анастасия Бахвалова в комментарии изданию Medialeaks объяснила, что этот лайфхак абсолютно безвреден: «Такой метод охлаждения питомца безопасен. Его применяют ветеринарные врачи в отделениях реанимации клиник, когда нужно снизить животному температуру, но препараты использовать нельзя. Перегревание и солнечный удар как раз относятся к таким ситуациям. Тем более, если питомец почувствует дискомфорт, он сам вылезет из-под полотенца/салфетки».

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