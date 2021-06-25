Туроператоры заявляют об остановке продаж туров в Краснодарский край

«По Краснодарскому краю массовых аннуляций пока нет, но продажи уже встали», — сказала Тюрина со ссылкой на данные ряда туроператоров.
По данным турагентств, часть туристов, которая рассматривала возможность отдыха в Краснодарском крае, теперь изучает вариант с отпуском в Турции, отметила она.
Туроператоры считают, что многие не успеют привиться к указанному сроку, кроме того, многие туристы уже переболели коронавирусом и пока не планировали делать прививку, отметила она.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила сегодня, что обратилась к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных. При этом Ростуризм рекомендует путешественникам по возможности вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний.