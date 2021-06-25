Песков рассказал, чем вакцинируется от коронавируса

12:58 (мск), источник: Газета.Ру
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Я пока не поставил, потому что у меня очень высокие антитела и иммунитет. И у нас новые рекомендации, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой легче, то я в ближайшие недели планирую сделать однофазовый «Спутник-Лайт».
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