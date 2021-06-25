14:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: дефицит вакцин от COVID-19 будет компенсирован в ближайшие дни
В последние дни в России зафиксирован резкий рост числа желающих вакцинироваться от коронавируса, заявил
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На нехватку вакцин жалуются, в частности, в Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровском крае. Одной из возможных причин недостатка препаратов представитель Кремля назвал то, что вакцины «в больших объемах хранить по всей географии страны просто невозможно». При этом он отметил, что система поставок «достаточно гибкая», и необходимо просто «ускорить всю цепочку».
«Слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться… Надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что
В DSM Group рассказали «Ъ», что спрос на прививки от COVID-19 за прошедшую неделю вырос в