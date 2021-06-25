Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых В общем случае он совсем не характерен для заболевших коронавирусной инфекцией
Фоторепортажи
1010 ярких фактов о Царском Селе, которые следует знать
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
14:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: дефицит вакцин от COVID-19 будет компенсирован в ближайшие дни

В последние дни в России зафиксирован резкий рост числа желающих вакцинироваться от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, возникший в некоторых регионах дефицит вакцин будет компенсирован в ближайшие дни.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
14:07 (мск)Песков посоветовал «привыкать» к жизни с QR-кодами
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

На нехватку вакцин жалуются, в частности, в Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровском крае. Одной из возможных причин недостатка препаратов представитель Кремля назвал то, что вакцины «в больших объемах хранить по всей географии страны просто невозможно». При этом он отметил, что система поставок «достаточно гибкая», и необходимо просто «ускорить всю цепочку».

Новость
В гражданский оборот поступает четвертая российская вакцина против коронавируса

«Слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться… Надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами. Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы», — сказал Песков в ответ на вопрос «Ъ FM».

В DSM Group рассказали «Ъ», что спрос на прививки от COVID-19 за прошедшую неделю вырос в четыре-пять раз. Поводом послужил всплеск заболеваемости и вводимые в регионах требования по вакцинации и ограничения для невакцинированных. Уже более чем в десяти регионах принято решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. За отказ от прививки могут отстранить от работы.

Справка
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России резко растет заболеваемость коронавирусом. В Москве число выявленных за сутки случаев побило рекорд. Регионы вводят новые ограничения.
 ВОЗ нашла серьезные нарушения на производстве «Спутника V»
Акинфеев или Кержаков? Голосуй за лучшего вратаря!
В России выявили первый случай заражения штаммом «дельта плюс»
Песков рассказал, чем вакцинируется от коронавируса
Туроператоры сообщили об аннуляции туров в Краснодарский край
СМИ узнали, кто принимал решение о проходе эсминца около Крыма
Упавшая со стены картина может оказаться подлинником Рембрандта
В гражданский оборот выходит четвертая вакцина против COVID-19
Защитник сборной России объяснил провал команды на Евро
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Здоровье
Найдена одна из возможных причин «долгого ковида» «Вину» за месяцами не проходящие симптомы возложили на вирус Эпштейна-Барр.
Hi-Tech
Отжимать чайный пакетик в чашку нельзя. И вот почему Рассказываем почему нельзя отжимать чайный пакетик в чашку
Горячие темы на Авто
Мы рождены чтоб сказку сделать былью. 217
И снова о наболевшем 136
Жара... меню на неделю - окрошка ))) 130
Предупредительное бомбометание в Черном море. Там же люди отдыхают. 117
Кино
Спортсменка, красавица: Куркова снимается в роли волейболистки Актриса получила роль нападающей в сериале «Чайки»
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как сэкономить на главной распродаже лета: рассказываем
Популярные темы на «Детях»
это нормально? 65
Путешествия Фроши 60
И снова про него, про вирус, уж простите. 57
Скажите пожалуйста, с какой недели начинают смотреть плод на кресле? 48
Леди
11 лучших объемных стрижек для волос любой длины О таких стрижках мечтают практически все
Дом
Что купить на AliExpress: 15 летних хитов по суперценам
Как выглядит роскошный кабинет 69-летнего Розенбаума
Используем декоративный кирпич в интерьере: необычные варианты
Советский винтаж и антиквариат: что внутри эклектичной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь