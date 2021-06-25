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14:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут еще в восьми регионах

За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла вдвое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, с понедельника, 28 июня, еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп населения.

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Источник: РИА "Новости"

Попова выступила на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением вируса. По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 в ряде российских регионов остается крайне напряженной. «В настоящее время отмечается динамика роста почти во всех регионах, но с разной интенсивностью», — сообщила она.

Как считает Анна Попова, эффект приносят иммунизация населения и ограничительные меры. «На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов», — объявила глава Роспотребнадзора.

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По словам Поповой, больше всего заболевших выявлено в возрастной группе от 20 до 39 лет, которую она назвала «максимально активной частью населения». Единственным регионом, где удалось снизить заболеваемость коронавирусом, стала Якутия. Как отметила глава Роспотребнадзора, это произошло это благодаря введенным в регионе ограничениям, а также обязательной вакцинации.

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан уже ввели в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе, на Кубани. Некоторые регионы уже начали жаловаться на недостаток вакцин, но Кремль пообещал устранить нехватку в ближайшие дни. Правительство также дополнительно выделит 25 млрд руб. на лекарства от COVID-19.

Справка
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России резко растет заболеваемость коронавирусом. В Москве число выявленных за сутки случаев побило рекорд. Регионы вводят новые ограничения.
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