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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Туристов пустят в Крым без ПЦР-тестов и карантина

Власти Крыма не будут вводить требований по сдаче тестов на коронавирус и прохождения карантина для российских туристов, заявили в республиканском министерстве курортов.

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Источник: Reuters

Предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, по данным чиновников, придется перед заселением в санаторий. При заселении в другие средства размещения — отели, пансионаты, гостиницы — справки не потребуются. Однако, отмечают в минкурортов РК, каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение.

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«Гражданам РФ предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим», — уточнили в минкурортов РК.

В последние недели количество заразившихся коронавирусом в Крыму стремительно растет. За последние сутки в республике зарегистрировали 232 новых случая.

В регионе действует ряд ограничений, в частности, запрещающий работу хостелов, в некоторых районах полуострова работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.

Ранее власти Севастополя приняли решение заселять в санатории и отели города только вакцинированных туристов.

До 16 июля отдыхающих будут принимать по сертификату о вакцинации, справке о наличии антител или по тесту ПЦР. После — только с сертификатом или справкой о наличии антител. Ранее действовавшие ограничения продлили до 31 июля.

Александр Дремлюгин, Симферополь.

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