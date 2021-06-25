«Последний выживший». В Израиле обнаружен новый тип древнего человека

Члены команды исследователей считают, что этот человек произошел от более раннего вида, который, возможно, распространился за пределы региона сотни тысяч лет назад и дал начало неандертальцам в Европе и их аналогам в Азии.
Ученые назвали обнаруженный вид Nesher Ramla Homo.
Доктор Хила Мэй из Тель-Авивского университета утверждает, что это открытие меняет наши представления об истории эволюции человека, особенно обстоятельств появления неандертальцев. Их появление и эволюцию в прошлом тесно связывали с Европой.
«Все началось в Израиле. Мы предполагаем, что местная группа стала основой дальнейшего роста населения, — сказала она Би-би-си. — В межледниковые периоды люди Nesher Ramla волнами мигрировали с Ближнего Востока в Европу».
Человеческие останки были обнаружены при раскопках карстовой воронки. Также были найдены тысячи каменных орудий и останков животных | Источник:YOSSI ZAIDNER
Ученые считают, что первые представители вида Nesher Ramla Homo уже жили на Ближнем Востоке около 400 000 лет назад. Исследователи заметили сходство между новыми находками и древними «донеандертальскими» людьми в Европе.
«Мы впервые смогли сравнить разные образцы, найденные в Леванте, — сказала доктор Рэйчел Сариг из Тель-Авивского университета. — Существует несколько человеческих окаменелостей из пещер Кесем, Зуттие и Табун, датируемых тем периодом времени, которые мы не можем отнести к какой-либо конкретной известной группе людей. Но сравнение их с недавно обнаруженными останками Nesher Ramla позволяет включить их в эту группу [новых людей]».
Мэй предполагает, что эти люди были предками неандертальцев: «Европейский неандерталец фактически появился здесь, в Леванте, и мигрировал в Европу, скрещиваясь с другими группами людей».
Человек также проникал на восток, в Индию и Китай, считает профессор Исраэль Гершковиц. Он предполагает наличие связи между восточноазиатскими древними людьми и неандертальцами в Европе.
«В некоторых окаменелостях, найденных в Восточной Азии, присутствуют черты неандертальцев, так же как и у людей Nesher Ramla», — сказал он.
Исследователи основывают свои утверждения на сходстве черт между израильскими окаменелостями и останками, найденными в Европе и Азии, хотя их утверждение является спорным. Профессор Крис Стрингер из Музея естествознания в Лондоне недавно проводил оценку человеческих останков, обнаруженных в Китае.
«Вид Nesher Ramla важен для дальнейшего подтверждения того, что в то время в регионе сосуществовали разные виды, и теперь то же самое наблюдается и в Западной Азии, — сказал он. — Однако я думаю, что на данный момент связывать некоторые из древних израильских окаменелостей с неандертальцами — это слишком смелое предположение. Меня также озадачило предположение о наличии какой-то особой связи между находками в Рамле и окаменелостями в Китае».
Останки Nesher Ramla были найдены в руинах карстовой воронки, расположенной в районе, который часто посещали доисторические люди. Возможно, это было место, где они охотились, о чем свидетельствуют тысячи каменных орудий и костей животных.
Согласно анализу доктора Йоси Зайднера из Еврейского университета в Иерусалиме, эти орудия сконструированы тем же методом, что и орудия наших прямых предков, живших в то время.
«Удивительно, что эти древние люди использовали инструменты, обычно приписываемые Homo sapiens. Это говорит о том, что эти две группы взаимодействовали друг с другом, — считает Зайднер. — Мы считаем, что научиться создавать инструменты можно только с помощью визуального или устного обучения. Наши находки показывают, что эволюция человека отнюдь не проста — она включала в себя множество контактов и взаимодействий между разными видами человека».
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