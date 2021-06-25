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17:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британский министр здравоохранения целовался с любовницей в разгар пандемии. Теперь у него проблемы

Британский таблоид The Sun опубликовал фотографию министра здравоохранения Мэтта Хэнкока и его давней подруги Джины Коладанджело. На фото они целуются — при этом у обоих есть семьи и дети. Оппозиция требует его отставки.

Источник: GETTY IMAGES

Начавшийся утром 25 июня скандал — это не только вопрос морали и нравственности. В течение пандемии Хэнкок многократно говорил, что граждане королевства должны соблюдать социальную дистанцию, особенно в публичных пространствах. При этом Хэнкок и Коладанджело целовались, судя по всему, в офисе министерства в этом году.

Они знакомы со времен совместной учебы в Оксфорде. Более того, они состоят в начальственно-подчиненных отношениях. Коладанджело с сентября 2020 года входит в совет при министерстве здравоохранения, получая за это 15 тысяч фунтов в год. Это почти в три раза меньше средней зарплаты в Лондоне, но и работать надо 15−20 дней в году.

43-летний Хэнкок женат, у него трое детей. Джина Коладанджело тоже замужем.

Лейбористская партия требует отставки министра-консерватора.

Спикер теневого кабинета парламента Анна-Лиза Доддс заявила, что налицо «конфликт интересов на деньги налогоплательщиков» — Хэнкок назначил Коладанджело на ее должность, которая оплачивается из бюджета.

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В аналогичной ситуации в начале пандемии Хэнкок пожурил ученого-эпидемиолога Нила Фергюсона, встречавшегося с женщиной, несмотря на карантин. Тогда Фергюсон вынужден был из-за этого уйти в отставку из антиковидного совета правительства. А Хэнкок тогда назвал поступок ученого «удивительным» и говорил, что продолжать занимать должность правительственного советника профессор «просто не может».

Отвечающая у лейбористов за здравоохранение Мунира Уилсон добавила, что министр грубо нарушил свои собственные правила о социальном дистанцировании в общественных пространствах. «И это он запрещал семьям обнимать своих любимых, а сам в это время делал, что хотел прямо на своем рабочем месте», — заявила она.

Доддс добавила, что премьер-министр Борис Джонсон должен немедленно отправить своего министра здравоохранения в отставку: «Его положение отчаянно и безнадежно».

Правительство пока защищает министра. Там заявили, что назначение Коладанджело на ее должность соответствовало всем стандартным процедурам, и правила никто не нарушал.

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Хэнкок сегодня утром отменил свой визит в один из центров по вакцинации от ковида. Через несколько часов после публикации The Sun он сделал заявление, где признал, что действительно нарушил правила социального дистанцирования. «Крайне сожалею, что подвел людей, я продолжу работать, фокусируясь на том, чтобы вытащить нашу страну из пандемии», — сказал Хэнкок.

Что касается остальных обвинений, министр сказал, что будет благодарен всем, кто соблюдет его право на личную жизнь.

Это уже второй громкий скандал с участием Хэнкока. 16 июня бывший советник премьер-министра Доминик Каммингс показал фрагмент своей переписки с Борисом Джонсоном в WhatsApp. Там премьер назвал своего министра «абсолютно безнадежным» — и добавил к этому определению матерное прилагательное. Правительство оставило это без комментариев.

Каммингс, впрочем, и сам дважды нарушил ограничительные правила: сначала навестил семью, у одного из членов которого было подозрение на ковид. А потом просто поехал кататься на машине, объяснив журналистам, что он так проверял свое зрение.

Спикер премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что тот принял извинения Мэтта Хэнкока за нарушение ковидных правил и «считает дело закрытым».

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