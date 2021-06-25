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20:30 (мск), источник: Секрет Фирмы

Вдова Джона Макафи обвинила в его смерти власти США

Дженис Макафи, вдова разработчика антивируса McAfee Джона Макафи, обвинила в смерти мужа власти США. По её словам, 75-летний бизнесмен не собирался совершать самоубийство. Теперь Дженис Макафи требует расследовать обстоятельства смерти супруга. Вдова рассказала, что за несколько часов до гибели Макафи позвонил ей и сказал, что позвонит вечером. Это не похоже на слова человека, который готовится к суициду, настаивает Дженис.

Источник: AP 2021

«Я виню власти США в этой трагедии. Мой муж мёртв из-за политически мотивированных обвинений», — приводит Reuters слова Дженис Макафи. Она встретилась с журналистами возле тюрьмы в Барселоне, где её муж содержался с октября. Вдова заявила, что планирует обжаловать решение испанского суда, который за несколько часов до смерти Макафи разрешил его экстрадицию по делу о неуплате налогов.

Дженис Макафи | Источник: AP 2021

Представитель посольства США заявил, что американская сторона «внимательно следит за расследованием» причины гибели Макафи и готова оказать семье всю необходимую помощь.

Дело и гибель Макафи

Джона Макафи нашли мёртвым в камере испанской тюрьмы вечером 23 июня. По официальной версии, причиной смерти стало самоубийство.

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Макафи арестовали в октябре 2020 года в аэропорту Барселоны, откуда он с пересадкой следовал в Стамбул. Поводом стали обвинения США в уклонении от уплаты налогов с помощью криптовалют и намеренном непредоставлении налоговых деклараций в период 2014—2018 годов.

По версии следствия, Макафи заработал миллионы долларов дохода на продвижении криптовалют, проведении консультаций, платных выступлениях и продаже прав для документального фильма о своей жизни. При этом он уклонялся от уплаты налогов, скрывал наличие активов, в том числе недвижимость, яхту и автомобиль, и направлял свои доходы на банковские и криптовалютные счета подставных лиц.

С учётом возраста в США Макафи грозило пожизненное заключение. Защита бизнесмена протестовала против его выдачи Штатам, но каталонский суд принял иное решение.

Джон Макафи основал компанию по разработке антивирусного софта McAfee в 1987 году. В 1994-м он продал свою долю в компании, получив около £60 млн. В 2011 году McAfee приобрела корпорация Intel. Антивирус McAfee — первый коммерческий продукт для борьбы с вредоносным софтом.

Руслан Марченко

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