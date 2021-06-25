Минобрнауки подтвердило право вуза заселять в общежитие только привитых студентов

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — рассказали в пресс-службе ТАСС.
22 июня глава Минздрава Михаил Мурашко указал на необходимость прохождения вакцинации от коронавируса для студентов до середины июля. По его словам, привиться особенно важно перед началом учебного сезона.
В этот же день руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что всё больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет».
21 июня глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов сообщил, что в вузах Санкт-Петербурга выросла заинтересованность студентов в вакцинации от коронавируса.
В вузах Москвы 4 июня началась кампания по вакцинации студентов от коронавирусной инфекции.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».