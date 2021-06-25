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21:16 (мск), источник: Известия

Минобрнауки подтвердило право вуза заселять в общежитие только привитых студентов

Вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — рассказали в пресс-службе ТАСС.

Кроме того, представители Минобрнауки России заявили, что ведомство проводит большую работу по разъяснению о необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.

22 июня глава Минздрава Михаил Мурашко указал на необходимость прохождения вакцинации от коронавируса для студентов до середины июля. По его словам, привиться особенно важно перед началом учебного сезона.

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В этот же день руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что всё больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет».

21 июня глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов сообщил, что в вузах Санкт-Петербурга выросла заинтересованность студентов в вакцинации от коронавируса.

В вузах Москвы 4 июня началась кампания по вакцинации студентов от коронавирусной инфекции.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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